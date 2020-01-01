В Николаеве спецназ полиции и Госпогранслужбы ловил наркодилеров

Правоохранителям удалось пресечь деятельность преступной группы, промышлявшей наркоторговлей.

В Николаеве полицейские задержали организованную преступную группу, промышлявшую производством и продажей амфетамина. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Спецоперацию по задержанию преступников правоохранители провели в конце минувшей недели. На этом этапе следствию пришлось задействовать бойцов полицейского спецподразделения КОРД, а также подразделения “Дозор“. Во время последовавших обысков детективы изъяли психотропные вещества общей стоимость более 50 000 гривен по ценам “черного рынка“.

В частности правоохранители изъяли фасованный амфетамин общим весом более 100 г, ингредиенты для его изготовления и взвешивания, банковские карты, мобильные телефоны.

Отмечается, что нарколабораторию злоумышленники обустроили прямо по месту жительства одного из участников преступной группы.

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Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 УК Украины “Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По данным полиции, фигуранты ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Им уже сообщено о подозрении и в ближайшее время суд определит для них меру пресечения.

Напомним, на прошлой неделе в центре Киева балканские наркоторговцы устроили вооруженные “разборки“. После этого полиция задержала участников перестрелки аж в Одессе.

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