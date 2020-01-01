Porshe и BMW: Кирилл Тимошенко задекларировал автопарк и миллионы

За год чиновник заработал около трех миллионов гривен.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко показал декларацию своих доходов за 2019 год. Судя по документу, вместе с женой чиновник владеет солидным автопарком. В 2019 году Тимошенко заработал более трех миллионов гривен.

Доходы

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По данным декларации, в прошлом году Тимошенко получил 118 436 гривен зарплаты в Офисе Президента. Кроме того, чиновик ОП задекларировал 90 000 гривен дивидендов и 15 936 грн других доходов в ООО "Гудмедиа", 40 000 гривен страховых выплат, 10 320 гривен государственной и социальной материальной помощи.

Известно, что Тимошенко получил 1 755 000 гривен дохода за продажу квартиры от некой Светланы Бровкина. Также чиновник указал 952 750 гривен дохода за продажу легкового автомобиля от некой Оксаны Голубченко.

Супруга чиновника Елена Тимошенко получила 117 052 ​​гривен зарплаты в ООО "Информационное агентство" Медиа ресурсы менеджмент ", 90 000 гривен гонораров и выплат в" Довженко-Центр ", и 4 942 382 гривен дохода от предпринимательской деятельности.

Счета

На счетах Кирилла Тимошенко:

7 941 доллар;

85 226 гривен в "Приватбанке".

На счетах супруги Елены Тимошенко:

1948000 гривен;

160 долларов в "Приватбанке";

48 196 гривен в "Укрэксимбанке";

113 346 гривен в “Сбербанке”.

Наличные

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Наличными у Тимошенко:

690 000 долларов;

10 000 евро;

3,95 миллиона гривен.

Наличными у Елены Тимошенко:

185 000 гривен и 3,72 миллиона гривен.

Бизнес

С мая 2016 Тимошенко принадлежало 100% ООО "Гудмедиа", эти корпоративные права переданы им в управление. Сейчас конечным бенефициарным владельцем является его жена Елена Тимошенко. Также ему принадлежит торговая марка "Goodmedia".

Недвижимость

В распоряжении четы Тимошенко находятся:

квартира в Киеве площадью 181,1 квадратных метров за 3 миллиона 662 000 гривен;

два паркоместа;

дачный дом площадью 56,7 квадратных метров в селе Баловка Днепровского района Днепропетровской области за 61 283 гривен;

земельный участок площадью 881 квадратных метров стоимостью 28 954 гривны;

квартира в Днепре площадью 60,6 квадратных метров.

Автопарк

Семья Тимошенко владеет элитным автопарком:

BMW Х5 (2019 выпуска) за 2 миллиона 640 000 гривен;

Volkswagen Caravelle (2014 выпуска);

Porsche Macan (2017 выпуска) за 1000000 734 тысяч гривен.

Отдых в ОАЭ и дорогая техника

В 2019 году Тимошенко потратил 357 279 гривен на отпуск в ОАЭ

В декларации также указана телекамера Sony PXW FS-7 стоимостью 205 000 гривен, станция видеомонтажа Apple iMac стоимостью 103 000 гривен, станция видеомонтажа MacPro A1481 стоимостью 250 000 гривен, сервис хранения данных EntryStore 8T2 стоимостью 98 000 гривен.

Напомним, Порошенко задекларировал 773 миллиона доходов. Львиную долю доходов составили дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен, они не выплачивались с 2014 года и пошли на финансирование Порошенко собственной предвыборной кампании.

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