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СБУ выявила 385 агитаторов, нагнетавших панику вокруг COVID-19

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Интернет-агитаторы распространяли фейки о коронавирусе.
СБУ разоблачила 385 интернет-агитаторов
СБУ разоблачила 385 интернет-агитаторов
Пресс-служба СБУ

С момента введения карантина киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,6 тысячи интернет-сообществ в социальных сетях. Также правоохранители разоблачили 385 интернет-агитаторов, которые распространяли неправдивые данные о COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В ведомстве отметили, что 18 агитаторов выполняли задания кураторов из Российской Федерации. Они "работали" на территории Киева, Одессы, Львова, Днепра, Херсона, Харькова, Полтавы, Кропивницкого, Конотопа, Ивано-Франковска, Хмельницкого и Жашкова.

По указаниям российских спецслужб "интернет-тролли" в соцсетях призывали к нарушению карантина, организации протестных акций, а также силовому свержению власти. 

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В отношении их открыты уголовные статьи по статьям 109 и 110 УКУ (Действия направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

В СБУ уточнили, что 160 человек уже понесли административную ответственность по статье 173-1 КУоАП (Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка).

Напомним, СБУ выявила сети сепаратистских агитаторов в Ивано-Франковске и Хмельницком.

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