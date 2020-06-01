Экс-глава Минкульта заявила, что ее отравили во время работы в Кабмине

Оксана Билозир рассказала, что после отравления ее даже парализовало.

Бывший народный депутат Оксана Билозир, которая с февраля по сентябрь 2005 года возглавляла Министерство культуры Украины, рассказала, что стала жертвой отравления, работая в Кабмине.

Читай также: В Днепре из-за скопления людей в церкви открыли дело

Об этом она рассказала в программе "Звездный путь".

По словам Билозир, в результате отправления ее даже частично парализовало.

Экс-чиновница рассказала, что в политику она шла сознательно. Для этого она получила профильное образование. Между тем, Билозир ждала коллективной работы, а столкнулась с тем, что каждый - сам за себя.

Я думала, что там будет какая-то коллективная работа. Но такого не было. Там каждый депутат работал на себя. Конкуренция проявлялась во многом - например, можно генерировать идеи, которые кто-то со стороны услышит, и на следующий день твоя идея уже кем-то проработана и внесена. Там свои законы, - сказала Билозир.

Читай также: В Херсоне завели дело на врачей, у которых умерла пациентка с COVID-19

Экс-нардеп рассказала, что самым страшным испытанием для нее стало отравление во время работы главой Минкульта. Она 12 суток не спала. В результате отравления у женщины воспалился спинной мозг, ее частично парализовало.

Я год лежала в Феофании. Я не могла ходить, не могла передвигаться. Меня муж просто сажал на велосипед, потому что мне надо было разрабатывать ноги, чтобы снять паралич, и я крутила педали. Это было самое важное открытие для меня, что кто-то просто может хотеть меня убить, - рассказала Оксана Билозир.

По словам женщины, справиться с болезнью ей удалось благодаря молитвах и вере.

Напомним, в Днепре 6-летний мальчик спас маму и ее приятелей после “наркопикника”. Мальчик вызвал на помощь полицейских.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.