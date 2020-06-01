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Экс-глава Минкульта заявила, что ее отравили во время работы в Кабмине

Комментариев: 1
Оксана Билозир рассказала, что после отравления ее даже парализовало.
Оксана Билозир
Оксана Билозир
Facebook/ Oksana Bilozir

Бывший народный депутат Оксана Билозир, которая с февраля по сентябрь 2005 года возглавляла Министерство культуры Украины, рассказала, что стала жертвой отравления, работая в Кабмине. 

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Об этом она рассказала в программе "Звездный путь".

По словам Билозир, в результате отправления ее даже частично парализовало.

Экс-чиновница рассказала, что в политику она шла сознательно. Для этого она получила профильное образование. Между тем, Билозир ждала коллективной работы, а столкнулась с тем, что каждый - сам за себя. 

Я думала, что там будет какая-то коллективная работа. Но такого не было. Там каждый депутат работал на себя. Конкуренция проявлялась во многом - например, можно генерировать идеи, которые кто-то со стороны услышит, и на следующий день твоя идея уже кем-то проработана и внесена. Там свои законы, - сказала Билозир.

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Экс-нардеп рассказала, что самым страшным испытанием для нее стало отравление во время работы главой Минкульта. Она 12 суток не спала. В результате отравления у женщины воспалился спинной мозг, ее частично парализовало.

Я год лежала в Феофании. Я не могла ходить, не могла передвигаться. Меня муж просто сажал на велосипед, потому что мне надо было разрабатывать ноги, чтобы снять паралич, и я крутила педали. Это было самое важное открытие для меня, что кто-то просто может хотеть меня убить, - рассказала Оксана Билозир. 

По словам женщины, справиться с болезнью ей удалось благодаря молитвах и вере.

Напомним, в Днепре 6-летний мальчик спас маму и ее приятелей после “наркопикника”. Мальчик вызвал на помощь полицейских.

 

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Теги: отравление, Билозир, Минкульт
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Комментариев (1)
МаксимУм    01.06.2020, 13:48
Оценка:  -1
МаксимУм
Год лежала в Феофании... Надо было положить в любую больницу для народа, там год не пролежишь, через неделю выздоровеешь и домой сбежишь...
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