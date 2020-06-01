Нардепы зовут Авакова "на ковер" в Раду

За последние дни в Украине случилось сразу три резонансных происшествия, по которым должен отчитаться глава МВД.

Фракция “Слуга народа“ предлагает заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках парламентского часа вопросов к правительству в пятницу, 5 июня. Как заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета, от главы МВД хотят услышать доклад по резонансным криминальным событиям последней недели, пишет “Украинская правда“.

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“Организационный вопрос дня правительства... Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые произошли“, - заявил замглавы президентской фракции.

По словам Корниенко, депутаты хотят узнать о ходе следствия по перестрелке в Броварах, где группировки делили рынок маршрутных пассажирских перевозок, а также по изнасилованию жительницы Кагарлыка двумя полицейскими прямо в участке. Третья тема, которая интересует народных избранников – смерть внефракционного нардепа Валерия Давыденко.

Есть много вопросов, и я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ, - заявил глава фракции “Слуга народа“.

Напомним, по делу о перестрелке в Броварах суд арестовал 20 человек, участвовавших в ней. По словам Авакова, на очереди организаторы преступления.

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