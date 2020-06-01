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Нардепы зовут Авакова "на ковер" в Раду

Комментариев: 3
За последние дни в Украине случилось сразу три резонансных происшествия, по которым должен отчитаться глава МВД.
Арсену Авакову придется отчитаться перед Радой
Арсену Авакову придется отчитаться перед Радой
mvs.gov.ua

Фракция “Слуга народа“ предлагает заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках парламентского часа вопросов к правительству в пятницу, 5 июня. Как заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета, от главы МВД хотят услышать доклад по резонансным криминальным событиям последней недели, пишет “Украинская правда“.

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“Организационный вопрос дня правительства... Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые произошли“, - заявил замглавы президентской фракции.

По словам Корниенко, депутаты хотят узнать о ходе следствия по перестрелке в Броварах, где группировки делили рынок маршрутных пассажирских перевозок, а также по изнасилованию жительницы Кагарлыка двумя полицейскими прямо в участке. Третья тема, которая интересует народных избранников – смерть внефракционного нардепа Валерия Давыденко.

Есть много вопросов, и я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ, - заявил глава фракции “Слуга народа“.

Напомним, по делу о перестрелке в Броварах суд арестовал 20 человек, участвовавших в ней. По словам Авакова, на очереди организаторы преступления.

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Теги: Корниенко, Давыденко, Аваков, Кагарлык, Бровары, Верховная Рада, МВД
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Комментариев (3)
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kadettt    01.06.2020, 14:05
Оценка:  -23
kadettt
Срать он хотел на всё.
Pepsomen    01.06.2020, 13:16
Оценка:  -20
Pepsomen
Ара должен был уйти в отставку ещё в прошлом году.Вместе со всей шоблой Педи Пидоpoшенко.Но похоже он слишком хорошо проплатил"слугам"чтобы остаться на козырной должности.Но сколько верёвочке не виться...
iybuba    01.06.2020, 13:05
Оценка:  +1
iybuba
Чаооо Бело ...Беги авякян беги
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