Боевики с дрона атаковали позиции ВСУ: есть раненный

Обстрел произошел возле поселка Гнутово.

Боевики на Донбассе нарушили режим тишины и с дрона атаковали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате обстрела был серьезно ранен один украинский защитник.

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Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреляли украинские позиции возле поселка Гнутово Донецкой области.

Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, - сказано в сообщении.

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По предварительной информации, раненного украинского защитника оперативно доставили в больницу. Ему оказали медицинскую помощь.

Украинская сторона открывала ответный огонь.

Напомним, КПВВ на Донбассе перешли на летнее время. С 1 июня КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил будут работать с 06:00 до 20:00.

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