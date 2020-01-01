Под Киевом пьяный экс-коп стрелял по людям из-за замечания о парковке

Бывший полицейский стрелял по людям из травмата после замечания о неправильной парковке.

В Вишневом на Киевщине бывший сотрудник полиции открыл огонь по людям из травматического пистолета после того, как ему сделали замечание из-за неправильной парковки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Отмечается, что в полночь местные жители сообщили на линию “102“ о том, что на улице слышны звуки выстрелов. Прибывшие на месте сотрудники полиции опросили участников происшествия и вызвали пострадавшим карету скорой помощи. На месте стрельбы были изъяты гильзы.



Полицейские установили, что конфликт произошел между прохожими и выпившим водителем из-за неправильной парковки его автомобиля.



Конфликт перерос в драку, и водитель достал травматический пистолет и сделал из него несколько хаотичных выстрелов в сторону своих оппонентов.

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Медики осмотрели всех пострадавших в больнице и отпустили домой.



Стрелявшим оказался 34-летний мужчина, который раньше работал в полиции. На данный момент с ним работают правоохранители, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести нанесенных телесных повреждений.



В полиции открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. В ближайшее время стрелку должны сообщить о подозрении.



В ведомстве уточнили, что стрелявший мужчина был ранее уволен из Нацполиции за ряд нарушений служебной дисциплины, за поведение, которое оскорбляет честь и достоинство работника полиции, а также за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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