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Под Киевом пьяный экс-коп стрелял по людям из-за замечания о парковке

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Бывший полицейский стрелял по людям из травмата после замечания о неправильной парковке.
Правоохранители изъяли пистолет
Правоохранители изъяли пистолет
Полиция

В Вишневом на Киевщине бывший сотрудник полиции открыл огонь по людям из травматического пистолета после того, как ему сделали замечание из-за неправильной парковки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Отмечается, что в полночь местные жители сообщили на линию “102“ о том, что на улице слышны звуки выстрелов. Прибывшие на месте сотрудники полиции опросили участников происшествия и вызвали пострадавшим карету скорой помощи. На месте стрельбы были изъяты гильзы. 

Полицейские установили, что конфликт произошел между прохожими и выпившим водителем из-за неправильной парковки его автомобиля.

Конфликт перерос в драку, и водитель достал травматический пистолет и сделал из него несколько хаотичных выстрелов в сторону своих оппонентов. 

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Медики осмотрели всех пострадавших в больнице и отпустили домой. 

Стрелявшим оказался 34-летний мужчина, который раньше работал в полиции. На данный момент с ним работают правоохранители, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести нанесенных телесных повреждений.

В полиции открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. В ближайшее время стрелку должны сообщить о подозрении. 

В ведомстве уточнили, что стрелявший мужчина был ранее уволен из Нацполиции за ряд нарушений служебной дисциплины, за поведение, которое оскорбляет честь и достоинство работника полиции, а также за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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