Зеленский рассказал, как стать супергероем для своих детей

Президент обратился к украинцам в День защиты детей и рассказал, как сделать ребенка счастливым.

В Международный день защиты детей президент Владимир Зеленский призвал украинцев становиться супергероями для своих детей, осуществляя их мечты. Данное обращение глава государства разместил на своих страницах в социальных сетях.

Читай также: Семья Зеленских заработала 28 миллионов за год

“Ты - самый талантливый!“, “Ты самая умная и самая красивая!“, “Ты все сможешь!“, “Ты - моя гордость!“ Я уверен, что эти слова для любого ребенка гораздо важнее традиционных “Ты сделал домашку?“, “Перехочешь“ и “Надень шапку“. Мы часто говорим: “Дети - это наше будущее“. Но достаточно ли мы, взрослые, делаем для нашего будущего? – написал Зеленский.

Президент отметил, что фундаментальным правом каждого ребенка, которое следует обеспечивать и защищать, является право на счастливое детство. По мнению главы государства, под этим следует понимать не только детское образование и здоровье, безопасность и развитие, досуг и отдых. Не менее важны радостные детские глаза, детская улыбка, приятные воспоминания о лучшем периоде жизни.

Будем же для наших детей супергероями! И для этого не обязательно требуется умение летать или проходить сквозь стены. Нашей суперсилой могут быть порядочность и честность, уважение и толерантность, добрые слова и хорошие дела. Находите как можно больше времени для детей. Осуществляйте их мечты. Иногда это так просто. Выслушайте их. Иногда это так нужно. Просто крепко обнимите их и скажите: “Я тебя люблю“, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Читай также: Зеленский поздравил мусульман с Рамазан-Байрам

Президент также напомнил, что многие дети лишены родительской опеки, а также имеют особые образовательные потребности. Источником заботы и опеки для них должно быть государство.

Я уверен, что День защиты детей – это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни. И давайте помнить, что чужих детей не бывает, - резюмировал глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева и Кривого Рога с днями их городов. Зеленский напомнил, что вырос, родился, и обрел первых друзей в Кривом Роге. Там же родилась его дочка, а сын родился уже в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.