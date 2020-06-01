Половина нардепов, получивших компенсацию за жилье, - миллионеры

КИУ рассказал детали.

В апреле этого года 52 народных избранника получили компенсацию за аренду жилья. Между тем, 25 из них, согласно их деклараций, являются миллионерами и 19 из них - "слуги народа".

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Об этом сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ).

По данным организации, 25 народных депутатов, которые задекларировали денежные активны на сумму более 1 млн гривен, получают от государства компенсацию за аренду жилья. Речь идет о наличных средствах, а также тех, что находятся на банковских счетах. Валютные средства при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

Отметим. что 19 из них - депутаты от “Слуги народа”:

Александр Трухин - задекларировал 21,7 млн грн.

Артем Кунаев - 9,9 млн грн.

Степан Чернявский - 9,6 млн грн.

Павел Якименко - 9,4 млн грн.

Александр Салийчук - 8,6 млн грн.

Евгений Петруняк - 7 млн грн.

Алексей Ковалев - 6,9 млн грн.

Федор Вениславский - 6,8 млн грн.

Богдан Торохтий - 6,4 млн грн.

Андрей Костин - 4,8 млн грн.

Александр Аликсийчук - 4,3 млн грн.

Геннадий Касай - 4,1 млн грн.

Александр Горобец - 2,9 млн грн.

Анна Личман - 2,6 млн грн.

Артем Черноморов - 2,5 млн грн.

Максим Зуев - 2 млн грн.

Эдуард Прощук - 1,9 млн грн.

Дмитрий Налетов - 1,6 млн грн.

Елена Копанчук - 1,2 млн грн.

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Известно, что вместе депутаты-миллионеры, которым компенсируют траты за жилье, задекларировали денежные активны на 162 млн грн.

В топ-5 самых богатых нардепов, которые получают деньги за аренду жилья, попали “слуги” Александр Трухин, Артем Кунаева и Степан Чернявского, а также Анатолий Урбанский из группы "За будущее" (19,7 млн грн) и Олег Мейдич из "Батькивщины" (9,8 млн грн).

Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию за аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств. Например, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн (в среднем по 20 тыс. грн. для депутата). При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией Covid-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн, - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, Порошенко задекларировал 773 миллиона доходов. Львиную долю доходов составили дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен, они не выплачивались с 2014 года и пошли на финансирование Порошенко собственной предвыборной кампании.

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