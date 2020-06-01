Уволенный из-за стрельбы в Броварах генерал стал советником Клименко

Начальник Нацполиции сделал своим советником проштрафившегося экс-главу винницкой полиции.

Юрий Педос, которого из-за перестрелки в Броварах на прошлой неделе уволили с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, назначили советником главы Нацполиции Украины. Об этом пишет “Укринформ“ со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко.

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“Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа“, - рассказал Клименко.

По его словам, в отношении остальных работников аппарата управления Нацполиции в Винницкой области, которых отстранили или уволили после перестрелки в Броварах, “служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена“.

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Для справки. Юрий Педос и некоторые другие полицейские начальники Винницкой области были уволены или отстранены после перестрелки в Броварах в пятницу, 29 мая. Как заявил глава МВД Арсен Аваков, именно из Винницы на автобусах прибыла большая вооруженных группа “титушек“, которые участвовали в разборках.

Напомним, по итогам перестрелки в Броварах арестованы 20 участников. По словам Авакова, на очереди организаторы преступления.

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