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Под Одессой на ходу загорелась электричка

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Локомотив пригородного поезда выгорел практически полностью.
Под Одессой на ходу загорелась электричка
© facebook.com/alexander.kava
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Под Одессой на ходу загорелась электричка
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В Одесской области на ходу загорелся локомотив пригородной электрички. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал бывший (зима 2014-15 гг) заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

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Как сообщается, ЧП случилось на перегоне Помошная — Новоукраинка. Горел электропоезд ЭР9п-362, который выпущен на Рижском вагоностроительном заводе в январе 1975 года и с 1978 года работает на Одесской железной дороге.

Кава также опубликовал видео и фотоснимки, которые подтверждают факт происшествия.

Очередной повод повысить жалование членам правления и наблюдательного совета Государственной компании УЗ. На этот раз точно видно, что произошло именно „задымление“, а не „возгорание“ электропоезда ЭР9п-362. Напомню, что последний раз электропоезда для пригородных перевозок в Украине приобретались 12 лет назад, — написал Кава.

Следу6ет отметить, что пресс-служба “Укрзализници“ о данном происшествии ничего не сообщает.

Напомним, в конце минувшей недели в Днепре полностью выгорел вагон трамвая. Обошлось без пострадавших.

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Теги: Укрзализныця, Одесская область, электричка, пожар
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