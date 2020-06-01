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Из окна роддома в Кривом Роге выпала роженица: все детали

Комментариев: 3
Девушка, вероятно, хотела сбежать из больницы, но не удержалась.
Фото из места событий
Фото из места событий
Первый Городской

Полиция Кривого Рога устанавливает причины падения 19-летней роженицы из окна роддома. 

Об этом сообщает местная телекомпания Рудана, ссылаясь на пресс-службу полиции.

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От полученных в результате падения травм девушка скончалась на месте.

В роддоме рассказали, что погибла девушка 2000 года рождения - выпрыгнула из окна 4 этажа. Накануне вечером она родила недоношенного ребенка весом чуть больше килограмма. Вероятнее всего, ребенок был не желанным, ведь роженица не замужем, да и документов при ней не было.

За жизнь малыша сейчас борются врачи. В роддоме предполагают, что девушка хотела сбежать, но сорвалась и погибла.

Вчера вечером, в 20:10, эту молодую женщину (ориентировочно 19 лет) доставили к нам уже с ребенком. Роды прошли в машине скорой помощи. Ребенок родился глубоко недоношенным, на сроке около 30 недель беременности. По словам самой девушки, она не замужем, эта беременность была нежелательна, на учете в женской консультации не состояла, - рассказала и.о. директора городского клинического родильного дома №1 Лариса Васильева.

Медики отметили, что при роженице не было никаких документов. Поэтому ее личные данные устанавливаются.

Ее перевели в палату, а потом пригласили посмотреть ребенка, который в то время находился в интенсивной терапии. Из-за глубокой недоношенности ребенка собирались перевести в перинатальный центр. Когда же за младенцем приехала бригада, женщину начали искать, но нигде не могли найти. Ранее видели, что она бегала по коридору, выходила курить, но в конце концов ее так и не нашли. Утром уже увидели труп под окнами. Очевидно, девушка собиралась бежать из роддома, потому что нашли ее уже одетой, - добавила Лариса Васильева.

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Тело молодой девушки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Ее недоношенный малыш переведен в реанимационное отделение перинатального центра.

Напомним, в Кривом Роге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна роддома. Появились кадры из места событий.

 

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Теги: роженица, Кривой Рог
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Комментариев (3)
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LeonMaster    01.06.2020, 14:55
Оценка:  +1
LeonMaster
"Ранее видели, что она бегала по коридору, выходила курить,"
вот это врачи.
"приехала бригада, женщину начали искать, но нигде не могли найти."
глупость-молодость это понятно, но что там за сестринский пост, у которого пациенты с кровотечениями теряются?
Ответ простой - "бесплатный" пациент...
Глод    01.06.2020, 14:44
Оценка:  0
Глод
Что-то сегодня много выпадений из окон.
Zukoxress    01.06.2020, 14:37
Оценка:  -22
Zukoxress
Детали уже не важны.Человека нет...
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