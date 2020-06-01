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Зеленский о пленках Байдена: интересно, как можно записать президента

Комментариев: 5
Владимир Зеленский отрицает свою причастность к скандальным записям, дискредитирующим кандидата в президенты США.
Зеленский обещает не вмешиваться в выборы в США
Зеленский обещает не вмешиваться в выборы в США
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает свою причастность к появлению записей разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью британскому изданию The Telegraph.

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“Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента (Дональда Трампа – ред). Эти записи не являются чем-то приоритетным“, - заявил Зеленский.

Учитывая тот факт, что сейчас Джо Байден является кандидатом в президенты США от Демократической партии, Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране.

Мы – независимое государство. Соединенные Штаты Америки – независимая страна, - указал он.

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Украинский лидер отметил, что не имел представления о предполагаемом разговоре между Порошенко и Байденом, и он не будет предвосхищать расследование по этим записям.

Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (между Порошенко и Байденом – ред). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины, - сказал Зеленский.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии тогдашнего вице-президента США Джо Байдена на Порошенко.

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Теги: Зеленский, Байден, Порошенко, США, президент
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Комментариев (5)
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zurbuk    01.06.2020, 15:19
Оценка:  -1
zurbuk
Если бы такие как Байден, МВФ и ЕЭС вас не контролировали. То такие как ты с коломойскими,фирташами и тд. всю Украину разворовали.
nelci    01.06.2020, 15:18
Оценка:  -20
nelci
Наивность женщин всегда умиляет, наивность Президента, удивляет и настораживает!
СливнойБачок    01.06.2020, 14:56
Оценка:  0
СливнойБачок
Президент ЗЕлупа " ничего не боится ", он просто всё отрицает.
Zukoxress    01.06.2020, 14:55
Оценка:  -22
Zukoxress
В нормальных странах эти плёнки после экспертизы на предмет их подлинности послужили бы поводом для немедленного ареста одного из"говорунов",того самого,шоколадного петушка.Но в нашей стране это невозможно.Причины известны всем.
alex-zol    01.06.2020, 14:49
Оценка:  -21
alex-zol
че ты мелишь, петух!!!
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