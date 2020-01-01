В Крыму нашли мертвой 6-летнюю девочку: подозревают убийство

Появились некоторые данные об этом инциденте.

В аннексированном Россией Крыму нашли тело пропавшей в воскресенье, 31 мая, 6-летней девочки.

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Об этом сообщает Крыминформ.

По предварительной информации, тело ребенка обнаружили водолазы на дне Северо-Крымского канала. Уголовное дело расследуют по статье "убийство малолетнего лица".

Тело девочки обнаружено в ходе поисковых мероприятий в воде, недалеко от места, где компания распивала спиртное. В настоящее время осматривают следователи-криминалисты, - рассказал источник издания.

Также стало известно, что вчера ребенок вместе со своим отцом и его приятелем отправились на рыбалку. Пока взрослые распивали спиртное, девочка осталась без присмотра, в результате чего она пропала. Об исчезновении внучки сообщила в полицию бабушка.

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Известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на полуостров российских криминалистов для расследования гибели ребенка.

Напомним, в Харькове мать с младенцем выпали с 16 этажа. Инцидент произошел в одной из элитных многоэтажек в центре города.

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