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В ООС рассказали о потерях террористов за май

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Украинские военные также уничтожили семь единиц техники боевиков.
За май было убито и ранено 143 боевика
За май было убито и ранено 143 боевика
wikipedia.org

В течение мая украинскими подразделениями Объединенных сил были убиты и ранены 143 террориста. Бойцы ВСУ также уничтожили семь единиц техники. В частности, два миномета калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

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Так, по подтвержденным данным разведки, за май были ликвидированы 49 террористов, ранения и травмы получили 94 боевика.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что никакие преступные действия оккупационных войск не останутся безнаказанными. В случае нарушения противником режима прекращения огня, наши защитники всегда дают решительный и жесткий ответ, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее боевики с дрона атаковали позиции ВСУ. Обстрел произошел возле поселка Гнутово.

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Теги: Донбасс, ООС, Боевики, Ликвидация, Ранения, Данные, Май
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