Зеленский возглавил антикоррупционный Нацсовет

Заместителем президента в Нацсовете стал Андрей Ермак.

1 июня президент Владимир Зеленский подписал указ об изменении состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Указ №207 опубликован на сайте президента.

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Зеленский внес изменения в указ экс-президента Петра Порошенко от 2014 года и назначил себя председателем Нацсовета. Своим заместителем Зеленский определил главу Офиса президента Андрея Ермака.



Президент ввел в состав Нацсовета: главу МВД Арсена Авакова, руководителя СБУ Ивана Баканова, секретаря СНБО Алексея Данилова, Генпрокурора Ирину Венедиктову, главу НАПК Александра Новикова, директора НАБУ Артема Сытника, главу САП Назара Холодницкого, председателя ВР Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука и других.

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В работе Нацсовета в случае их согласия также смогут принимать участие международные наблюдатели и консультанты:



Дэвид Бернстайн - ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка в Украине, Гарт Уиллис - член Офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID), Назар Гром - специалист по законодательного процесса и антикоррупционной политики ПРООН в Украине, Андрей Кухарук - эксперт по антикоррупционным вопросам в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Эка Ткешелашвили - председатель Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI), Лоуренс Хелд - руководитель проекта “Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине “Взаимодействие“(SACCI), Стефани Холмс - начальник отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине.

Напомним, Зеленский отрицает свою причастность к скандальным “пленкам Байдена“.

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