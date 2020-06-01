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Центр противодействия коррупции: Зеленскому пора искать замену

Комментариев: 1
В ЦПК отметили, что если президент не может найти замену Авакову, то его самого нужно менять.
Президент Владимир Зеленский и министр МВД Арсен Аваков
Президент Владимир Зеленский и министр МВД Арсен Аваков
EPA/UPG

В Центре противодействия коррупции заявили, что если глава государства Владимир Зеленский не может найти замену министру МВД Арсену Авакову, который провалил реформу полиции, то ему надо искать замену. Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин у себя в Facebook

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“Если президент не может найти замену министру, полиция которого шестой год убивает и насилует, то надо прямо сейчас искать замену таком президенту“, - написал Шабунин.

Скриншот
Скриншот
facebook/Виталий Шабунин

Напомним, ранее нардепы вызвали Авакова “на ковер“ в Раду. Как заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета, от главы МВД хотят услышать доклад по резонансным криминальным событиям последней недели.

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Теги: Зеленский, Аваков, ЦПК
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    01.06.2020, 17:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да его с самого начала менять нужно было.
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