Центр противодействия коррупции: Зеленскому пора искать замену

В ЦПК отметили, что если президент не может найти замену Авакову, то его самого нужно менять.

В Центре противодействия коррупции заявили, что если глава государства Владимир Зеленский не может найти замену министру МВД Арсену Авакову, который провалил реформу полиции, то ему надо искать замену. Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин у себя в Facebook.

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“Если президент не может найти замену министру, полиция которого шестой год убивает и насилует, то надо прямо сейчас искать замену таком президенту“, - написал Шабунин.

Скриншот facebook/Виталий Шабунин

Напомним, ранее нардепы вызвали Авакова “на ковер“ в Раду. Как заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета, от главы МВД хотят услышать доклад по резонансным криминальным событиям последней недели.

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