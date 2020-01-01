Смерть нардепа Давыденко: В полиции рассказали о трех версиях

На момент смерти Давыденко находился в офисе один.

Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко. Об этом заместитель главы Главного следственного управления Нацполиции Степан Довгунь рассказал изданию Цензор.НЕТ.

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Довгунь сообщил, что следствие рассматривает три версии происшествия: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства, а также несчастный случай.



"Сейчас назначен ряд экспертиз, изучаются все обстоятельства, которые предшествовали сучившемуся", - отметил он.



Полицейский уточнил, что по записям с камер наблюдения следствие установило, что в тот день Давыденко находился в офисе один. Уже после его смерти в помещение зашла уборщица, которая и обнаружила тело.



Напомним, 23 мая нардепа группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли в его офисе с огнестрельным ранением головы. Ряжом с его телом был найден пистолет. Полиция начала расследование по ч.1 ст. 115 УКУ (Умышленное убийство).

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