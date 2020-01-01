Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Смерть нардепа Давыденко: В полиции рассказали о трех версиях

Комментариев: 0
На момент смерти Давыденко находился в офисе один.
Нардеп Валерий Давыденко погиб 23 мая
Нардеп Валерий Давыденко погиб 23 мая
davydenko.com.ua

Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко. Об этом заместитель главы Главного следственного управления Нацполиции Степан Довгунь рассказал изданию Цензор.НЕТ.

Читай также: Нардеп Давыденко умер от выстрела из его же наградного пистолета, - СМИ

Довгунь сообщил, что следствие рассматривает три версии происшествия: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства, а также несчастный случай.

"Сейчас назначен ряд экспертиз, изучаются все обстоятельства, которые предшествовали сучившемуся", - отметил он.

Полицейский уточнил, что по записям с камер наблюдения следствие установило, что в тот день Давыденко находился в офисе один. Уже после его смерти в помещение зашла уборщица, которая и обнаружила тело.

Напомним, 23 мая нардепа группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли в его офисе с огнестрельным ранением головы. Ряжом с его телом был найден пистолет. Полиция начала расследование по ч.1 ст. 115 УКУ (Умышленное убийство).

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь