Карантин во Львовской области продлили до 5 июня

Власти отказались ослаблять карантин.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 во Львовской области пока не способствует ослаблению карантинных меры. Поэтому местные власти приняли решение о продлении карантина.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Уровень заболеваемости коронавирусом в области за последнюю неделю не позволяет ослаблять карантин.

Несмотря на высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных в течение последних 2-х недель, мы имеем заполненность коек - 22%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тыс. населения - 97. Однако общий показатель инцидентности 13,5 (по г. Львову 27,3, по области 7,5) не позволяет нам смягчать карантинные меры во Львовской области. То есть, именно ситуация во Львове повлияла на решение о продлении карантинных мероприятий, - отметил глава ОГА Козицкий.

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Также ситуацию прокомментировал директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис. По его словам, отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

Напомним, Украина снова смягчает карантин: что заработает с 1 июня. Известно, какие заведения будут работать с 1 июня.

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