Судья с Донбасса помогал рейдерам отбирать недвижимость в Киеве – СБУ

В общей сложности преступная группа, которой помогал судья, отобрала имущества на 164 миллиона гривен.

Судье Марьинского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении в содействии рейдерскому захвату столичных объектов государственной, коммунальной и частной собственности. По данным следствия, в результате действий судьи состоялось незаконное отчуждение имущества на сумму более чем 164 миллионов гривен, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Межрегиональную группу рейдеров, к которой причастен судья, сотрудники СБУ разоблачили в августе 2019 года. В группировку также входили представители судебных органов, адвокаты и бывшие работники юстиции. Используя поддельные документы и ключи доступа к Государственному реестру имущественных прав на недвижимое имущество, злоумышленники осуществляли незаконную перерегистрацию собственности. В целом они успели нанести ущерб государству и бизнесу на сумму почти полтора миллиарда гривен.

В частности установлено, что судья Марьинского райсуда председательствовал в деле об отчуждении здания для парковки в центре Киева. Пренебрегая процессуальными нормами, он постановил отобрать у законного владельца помещения площадью 226 квадратных метров.

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Сейчас судье сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении военнослужащему и работнику одной из воинских частей Винницкой области, которые присваивали денежные средства воинской части.

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