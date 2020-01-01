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В Херсонской области нашли мертвым военного ВСУ

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От огнестрельного ранения погиб боец 95 ОДШБР.
В Херсонской области нашли застреленным украинского военного
В Херсонской области нашли застреленным украинского военного
ВСУ

1 июня в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений воинской части 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба 95 ОДШБР.

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Отмечается, что по предварительным данным военный совершил самоубийство. 

На месте происшествия работают сотрудники Воинской службы правопорядка в ВСУ и правоохранительные органы.

Продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. 

Напомним, тело застреленного курсанта обнаружили на военном полигоне вблизи Львова.

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Теги: военный, ВСУ, Херсонская область, тело, огнестрельное ранение
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