В Херсонской области нашли мертвым военного ВСУ
1 июня в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений воинской части 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба 95 ОДШБР.
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Отмечается, что по предварительным данным военный совершил самоубийство.
На месте происшествия работают сотрудники Воинской службы правопорядка в ВСУ и правоохранительные органы.
Продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, тело застреленного курсанта обнаружили на военном полигоне вблизи Львова.
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