Погода в Украине на 2 июня: Дожди и солнце

Солнечно будет на Юге, в центральных и местами восточных областях.

Погода во вторник, 2 июня, в Украине будет разной. Солнечная погода ожидается на юге и в Крыму, а также в центре и местами на востоке страны. На остальной территории Украины – дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов тепла, ночью от +4 до +8;

На севере Украины температура днем +11… +17, ночью +5… +8;

В центральных областях температура днем +11… +17, ночью от +4 до +8;

На востоке страны днем от +15 до +22, ночью от +6 до +11;

На юге Украины днем от +17 до +20 градусов, ночью от +7 до +10;

В Крыму днем +18… +20, ночью +9… +11;

В Киеве днем +13… +15, ночью +6… +8.

Погода в Украине 2 июня meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко во вторник, 2 июня, температура воздуха ночью будет низкой, снова холодяка, +4… +8 градусов, на юге и в восточных областях до +12 градусов. В дневные часы в Украине ожидается преимущественно +14… +18 градусов, на Востоке будет теплее, до +17… +22 градусов, а холоднее всего в западной части Украины, только +8… +13 градусов.

2-го июня циклон по имени Izolde все еще будет находиться на территории Украины. Основная порция дождей придется завтра на западную часть. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег, который уже “украсил“ летний пейзаж снегом. Дожди, периодические, от небольших до умеренных, возможны в северных областях (кроме Сумской), в Одесской области, в Крыму и на крайнем востоке. На остальной территории - или без существенных осадков, или максимум местами незначительные, - пишет Диденко.

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