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Экс-нардеп Дейдей стал помощником главы полиции Киева

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Бывшего нардепа подозревали в коррупции.
Бывший народный депутат Евгений Дейдей
Бывший народный депутат Евгений Дейдей
Евгений Дейдей/FB

Бывший депутат Верховной Рады от партии "Народный фронт" Евгений Дейдей стал помощником руководителя Главного управления Нацполиции Киева. Соответствующую должность Дейдей указал в своей декларации, сообщает Центр противодействия коррупции.

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В 2017 украинский парламент снял с Дейдея депутатскую неприкосновенность из-за подозрения в коррупции. Дело о незаконном обогащении расследовали НАБУ и САП, однако данная статья УКУ была отменена решением Конституционного Суда в феврале 2019 года. Впрочем, уже в ноябре Зеленский подписал указ о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Кроме того, в 2012 году Дейдея осудили за разбойный грабеж.

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"Это еще один наглядный пример работы министра внутренних дел Авакова. Экс-нардеп, которого судили за насильственное преступление, которого лишали иммунитета по подозрению в коррупционном преступлении, который не может объяснить заоблачное состояние – и вдруг становится сотрудником Главного управления полиции столицы. Ответственность за все действия Авакова полностью лежит на президенте и его фракции, дважды оставили его в правительстве", - прокомментировал председатель ЦПК Виталий Шабунин.

В ЦПК отметили, что в декларации Дейдея также указано, что его жена в мае 2019 года приобрела элитный автомобиль Maserati стоимостью в 1,5 миллиона гривен.

Напомним,  уволенный из-за перестрелки в Броварах генерал Юрий Педос стал советник главы  Нацполиции Игоря Клименко.

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