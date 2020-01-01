Стали известны новые факты о харьковчанке, выпавшей с ребенком из окна

Вероятно, женщина выпала из окна в подъезде, а не из собственной квартиры.

Женщина, которая сегодня рано утром вместе с ребенком выпала из окна многоэтажки в Харькове, была адвокатом и кандидатом юридических наук. Об этом пишет местный ресурс NewsRoom со ссылкой на собственные источники.

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Погибшую звали Яной Н. и она занималась семейным правом. В 2006 году она защитила кандидатскую диссертацию в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. Известно, что женщина работала преподавателем кафедры гражданского права в этой же академии, а в последнее время сотрудничала с одной из частных юридических фирм, будучи партнером-консультантом.

Ресурс Харьков 1654 также опубликовал фото погибшей.

Также стало известно о том, что Яна, по всей видимости, выбросилась с ребенком из окна, однако не своей квартиры, а подъезда. Отец шестимесячного младенца между тем находился дома и спал.

Мужчина в тот момент находился дома. Как он объяснил сотрудникам полиции: о случившемся узнал только, когда правоохранители пришли к ним домой. Муж сказал, что в этот момент, вероятно, спал, - рассказали в Шевченковском райотделе харьковской полиции.

Напомним, в понедельник, 1 июня, из окна многоэтажки в Харькове выпали женщина и полугодовалый младенец.

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