Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стали известны новые факты о харьковчанке, выпавшей с ребенком из окна

Комментариев: 0
Вероятно, женщина выпала из окна в подъезде, а не из собственной квартиры.
Фото погибшей Яны Н.
Фото погибшей Яны Н.
facebook.com/kharkiv1654

Женщина, которая сегодня рано утром вместе с ребенком выпала из окна многоэтажки в Харькове, была адвокатом и кандидатом юридических наук. Об этом пишет местный ресурс NewsRoom со ссылкой на собственные источники.

Читай также: Из окна роддома в Кривом Роге выпала роженица: все детали

Погибшую звали Яной Н. и она занималась семейным правом. В 2006 году она защитила кандидатскую диссертацию в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. Известно, что женщина работала преподавателем кафедры гражданского права в этой же академии, а в последнее время сотрудничала с одной из частных юридических фирм, будучи партнером-консультантом.

Ресурс Харьков 1654 также опубликовал фото погибшей.

Также стало известно о том, что Яна, по всей видимости, выбросилась с ребенком из окна, однако не своей квартиры, а подъезда. Отец шестимесячного младенца между тем находился дома и спал.

Мужчина в тот момент находился дома. Как он объяснил сотрудникам полиции: о случившемся узнал только, когда правоохранители пришли к ним домой. Муж сказал, что в этот момент, вероятно, спал, - рассказали в Шевченковском райотделе харьковской полиции.

Напомним, в понедельник, 1 июня, из окна многоэтажки в Харькове выпали женщина и полугодовалый младенец.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Харьков, смерть, самоубийство, суицид, юристы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь