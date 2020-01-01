В Наполиции заявили, что собрали достаточно доказательств в деле Шеремета

В досудебном расследовании фигурируют больше двухсот томов материала.

Национальная полиция открыла для ознакомления 38 томов материалов досудебного расследования в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что досудебное расследование в деле Шеремета продолжалось 1402 дня. Всего в деле фигурируют больше двухсот томов материала: 38 томов в отношении Антоненко, Кузьменко, Дугарь, и более 200 по установлению других фигурантов, в том числе организаторов и заказчиков убийства журналиста.



"Чтобы установить исполнителей и организаторов, проведен ряд следственных и розыскных действий. В частности обработано почти 20 тыс. часов видеозаписей (а это записи от пяти дней до двух месяцев фиксации), допрошены более 3 тыс. человек, обработано почти 44 тыс. абонентских номеров, 15 тыс. IMEI и 400 мониторингов (при этом в каждом мониторинге - от 4 тыс. до 200 тыс. соединений абонентов). Кроме того, проведено в соответствии с решениями судов, 180 отдельных следственных (розыскных) действий, назначены 106 комплексных экспертиз", - сообщили в МВД.

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Процессуальный руководитель Василий Берко отметил, что правоохранители собрали достаточно доказательств для того, что сообщить Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь подозрения в умышленном убийстве Шеремета.





Напомним, подозреваемые в деле Шеремета отказались проходить детектор лжи.

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