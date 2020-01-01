Названо имя единственного нардепа, кто не подал декларацию

Срок подачи ежегодных деклараций о доходах истек 31 мая.

Народный депутат от "Слуги Народа" Анатолий Драбовский оказался единственным парламентарием, которые не подал в срок электронную декларацию о доходах. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в НАПК.

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"Драбовский не подал декларацию. Вот и первый претендент на обоснованный вывод о преднамеренном не предоставлении декларации", - сообщил источник в НАПК.



62 летний Анатолий Драбовский стал нардепом от "Слуги Народа" по№12 в Винницкой области на парламентских выборах в 2019 году. Депутат входит в бюджетный комитет Рады. Ранее он занимал должность ректора Винницкого кооперативного института.

Напомним,свою декларацию показал мэр Киева Виталий Кличко.

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