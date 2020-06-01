"Слуги народа" определились с кандидатурой министра культуры

Пустующее уже три месяца кресло министра должен занять нардеп Александр Ткаченко, ранее возглавлявший "1 + 1 Media" .

Пропрезидентская фракция “Слуга народа“ поддержала кандидатуру своего однопартийца Александра Ткаченко на должность министра культуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат этой фракции Александр Качура.

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“Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно“, - написал он.

Напомним, что до выборов в Верховную Раду летом 2019 года Ткаченко был гендиректором группы телеканалов “1 + 1 Media“, которая принадлежит Игорю Коломойскому.

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В своем Telegram-канале Качура также сообщил, что “Слуги народа“ определились также с кандидатурой нового вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции. Этот пост должна занять действующий генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (не путать с тезкой-однофамилицей из фракции “Голос“).

Следует отметить, что окончательное назначение Ткаченко и Стефанишиной может состояться только после того, как за них проголосует большинство депутатов Верховной Раде.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила отправила в отставку Кабинет Алексея Гончарука. В тот же вечер был назначен новый состав правительства, но должность министра культуры до сих пор остается ваканстной.

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