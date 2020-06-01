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"Слуги народа" определились с кандидатурой министра культуры

Комментариев: 4
Пустующее уже три месяца кресло министра должен занять нардеп Александр Ткаченко, ранее возглавлявший "1 + 1 Media" .
Александр Ткаченко может возглавить Минкульт
Александр Ткаченко может возглавить Минкульт
Александр Ткаченко/Фейсбук

Пропрезидентская фракция “Слуга народа“ поддержала кандидатуру своего однопартийца Александра Ткаченко на должность министра культуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат этой фракции Александр Качура.

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“Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно“, - написал он.

Напомним, что до выборов в Верховную Раду летом 2019 года Ткаченко был гендиректором группы телеканалов “1 + 1 Media“, которая принадлежит Игорю Коломойскому.

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В своем Telegram-канале Качура также сообщил, что “Слуги народа“ определились также с кандидатурой нового вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции. Этот пост должна занять действующий генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (не путать с тезкой-однофамилицей из фракции “Голос“).

Следует отметить, что окончательное назначение Ткаченко и Стефанишиной может состояться только после того, как за них проголосует большинство депутатов Верховной Раде.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила отправила в отставку Кабинет Алексея Гончарука. В тот же вечер был назначен новый состав правительства, но должность министра культуры до сих пор остается ваканстной.

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Теги: Министерство культуры, Ткаченко, Слуга народа, Кабмин
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Комментариев (4)
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СливнойБачок    01.06.2020, 20:12
Оценка:  +1
СливнойБачок
Ткаченко -Министр Культуры? Да он ненавидит Украинские Мову и Культуру. Тем более, он экс директор канала " 1 + 1 " и Марионетка Козломойского.
СливнойБачок    01.06.2020, 20:08
Оценка:  +1
СливнойБачок
У нардепа Александра Ткаченко незадекларированная вилла найдена в заповедной зоне Киева."Слуга народа" не внес в свою декларацию свою виллу и захватил берега Днепра на Трухановом острове, отгородивши от людей свой дом и берега забором.
autsaider_gigimo    01.06.2020, 20:05
Оценка:  +1
autsaider_gigimo
И тут "плюсы" засветились. Все понятно...
Woodbrother    01.06.2020, 19:34
Оценка:  +3
Woodbrother
ВАУ ! УКРАИНОФОБ станет министром культуры УКРАИНЫ ЭТО смачный плевок.
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