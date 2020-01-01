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На Днепропетровщине не возобновили движение на месте рухнувшего моста

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Запуск понтонной переправы на месте обрушенного моста перенесен из-за падения уровня воды в р. Чертомлык.
Движение не восстановили
Движение не восстановили
скриншот видео
 
В Днепропетровской области перенесли возобновление дорожного движения через залив по понтонной переправе, которую установили на месте обрушенного моста. Об этом сообщил глава ОГА Александр Бондаренко в Facebook.
 
Возобновление движения изначально было запланировано на 1 июня.
 
"Сегодня по плану должен был состояться запуск движения по мосту. Однако стихия внесла свои коррективы - в р. Чертомлык резко упал уровень воды. В первую очередь, мы заботимся о безопасности водителей. Поэтому принято решение перенести этот запуск на несколько дней. Сейчас инженеры занимаются решением проблемы", - написал чиновник.
 
Бондаренко отметил, что обустройство переправы практически завершено.
 
"Как и планировалось, подрядчики завершают подключение освещения и устанавливают последние дорожные знаки", - подчеркнул глава ОГА.
 
Как сообщалось, 20 мая в Днепропетровской области в момент проезда грузовика обрушился мост через залив Каховского водохранилища.
 
 

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Теги: мост, движение, Днепропетровская область
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Источник: korrespondent.net

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