На Днепропетровщине не возобновили движение на месте рухнувшего моста

Запуск понтонной переправы на месте обрушенного моста перенесен из-за падения уровня воды в р. Чертомлык.

В Днепропетровской области перенесли возобновление дорожного движения через залив по понтонной переправе, которую установили на месте обрушенного моста. Об этом сообщил глава ОГА Александр Бондаренко в Facebook.

Возобновление движения изначально было запланировано на 1 июня.

"Сегодня по плану должен был состояться запуск движения по мосту. Однако стихия внесла свои коррективы - в р. Чертомлык резко упал уровень воды. В первую очередь, мы заботимся о безопасности водителей. Поэтому принято решение перенести этот запуск на несколько дней. Сейчас инженеры занимаются решением проблемы", - написал чиновник.

Бондаренко отметил, что обустройство переправы практически завершено.

"Как и планировалось, подрядчики завершают подключение освещения и устанавливают последние дорожные знаки", - подчеркнул глава ОГА.

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