На Днепропетровщине не возобновили движение на месте рухнувшего моста
Запуск понтонной переправы на месте обрушенного моста перенесен из-за падения уровня воды в р. Чертомлык.
В Днепропетровской области перенесли возобновление дорожного движения через залив по понтонной переправе, которую установили на месте обрушенного моста. Об этом сообщил глава ОГА Александр Бондаренко в Facebook.
Возобновление движения изначально было запланировано на 1 июня.
"Сегодня по плану должен был состояться запуск движения по мосту. Однако стихия внесла свои коррективы - в р. Чертомлык резко упал уровень воды. В первую очередь, мы заботимся о безопасности водителей. Поэтому принято решение перенести этот запуск на несколько дней. Сейчас инженеры занимаются решением проблемы", - написал чиновник.
Бондаренко отметил, что обустройство переправы практически завершено.
"Как и планировалось, подрядчики завершают подключение освещения и устанавливают последние дорожные знаки", - подчеркнул глава ОГА.
Как сообщалось, 20 мая в Днепропетровской области в момент проезда грузовика обрушился мост через залив Каховского водохранилища.
Причиной ЧП стало то, что мост был рассчитан на транспорт весом до 10 тонн.
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