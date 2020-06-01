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Дефицит госбюджета достиг 48 млрд грн

Комментариев: 1
Уменьшение расходов из специального фонда помогло снизить дефицит общего фонда госбюджета.
Покрыть недостачу денег в Минфине надеются за счет кредитов ЕС и МВФ
Покрыть недостачу денег в Минфине надеются за счет кредитов ЕС и МВФ
delo.ua
 
Расходы государственного бюджета в январе-мае 2020 года превысили его доходы на 47,8 млрд грн. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщило министерство финансов.
 
 
По его данным, при этом дефицит общего фонда госбюджета составил 52,2 млрд грн. – что соответствует плановому показателю.
 
Майские поступления в общий фонд госбюджета были на уровне 63,9 млрд грн, план выполнен на 100%. При этом выплаты возмещения НДС составили 12 млрд грн. В целом за пять месяцев расходы по общему фонду госбюджета были 392,8 млрд грн, или 83,4% от плана.
 
План по налогу на доходы физлиц и военному сбору в мае перевыполнен на 100 млн грн, по ренте за недропользование - на 300 млн грн, перевыполнение составило 14,7%.
 
Поступления от акцизов составили 121,4% от плана, превышение в сумме 1,1 млрд грн получено в основном за счет табачного акциза. План по сбору НДС выполнен на 99,8%, недополучено 100 млн грн. План по сбору налога на прибыль выполнен на 97,2%, недополучено 500 млн грн.
 
Напомним, по итогам февраля госбюджет на 2020 год оказался недовыполнен второй месяц подряд. При этом доходы общего фонда бюджета в феврале составили 62,2 млрд грн, или 93,7% от росписи.

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Теги: бюджет, Минфин, дефицит, доходы, Госбюджет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zurbuk    01.06.2020, 21:10
Оценка:  0
zurbuk
Я думал в Украины с деньгами все хорошо- Ермак крутого мерса купил на зарплату.
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