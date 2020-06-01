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В Раде определились с кандидатурой министра экологии

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Рассматривается несколько кандидатов, но больше всего шансов у нынешнего замминистра Романа Абрамовского.
Депутаты профильного комитета ВР поддержали кандидатуру нынешнего заместителя главы Минэкоэнерго
Депутаты профильного комитета ВР поддержали кандидатуру нынешнего заместителя главы Минэкоэнерго
Корреспондент.net
Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования поддерживает кандидатуру заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского на должность министра экологии. Об этом сообщила глава пресс-офиса фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию Левый берег.
 
"По министерству экологии один из кандидатов - Роман Абрамовский. Его поддерживает профильный комитет", - сказала она. 
 
Кравчук уточнила, что возможное назначение Абрамовского на должность обсуждалось на заседании фракции правящей партии Слуга народа в ВР.
 
Роман Абрамовский в 2015 году занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году был назначен замом главы Минэкоэнерго.
 
Ранее комитет Верховной Рады по экологии признал целесообразность разделения министерства энергетики и защиты окружающей среды, как это было ранее. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил глава комитета Олег Бондаренко.
 
Напомним, осенью 2019 года к министерству энергетики и угольной промышленности присоединили министерство экологии и природных ресурсов.

В Минэкоэнерго до сих пор нет министра, ведомство временно возглавляет Ольга Буславец.

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Теги: Рада, Верховная Рада, министр, назначение
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Источник: korrespondent.net

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