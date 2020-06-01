В Раде определились с кандидатурой министра экологии

Рассматривается несколько кандидатов, но больше всего шансов у нынешнего замминистра Романа Абрамовского.

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования поддерживает кандидатуру заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского на должность министра экологии. Об этом сообщила глава пресс-офиса фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию Левый берег.

"По министерству экологии один из кандидатов - Роман Абрамовский. Его поддерживает профильный комитет", - сказала она.

Кравчук уточнила, что возможное назначение Абрамовского на должность обсуждалось на заседании фракции правящей партии Слуга народа в ВР.

Роман Абрамовский в 2015 году занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году был назначен замом главы Минэкоэнерго.

Напомним, осенью 2019 года к министерству энергетики и угольной промышленности присоединили министерство экологии и природных ресурсов.

В Минэкоэнерго до сих пор нет министра, ведомство временно возглавляет Ольга Буславец.

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