Украинцев будут эвакуировать 40 рейсов из разных стран

За первые две недели лета украинские аэропорты ожидают 40 рейсов с эвакуированными гражданами.

Перелеты будет осуществлять, в частности, МАУ и SkyUp facebook/serviceconsulaireukraineenfrance

С 1 по 14 июня аэропорты Украины примут около 40 международных рейсов, которыми будут эвакуировать наших граждан из разных стран. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Продолжаем возвращать наших граждан домой из-за границы. Анонсирован ряд новых специальных рейсов в Украину", - написал министр.

До того, как будет восстановлено регулярное пассажирское авиасообщение, украинцы могут воспользоваться спецрейсами.

Так, 1 июня запланирован вылет в Украину рейсов компании SkyUp из Мюнхена, Франкфурта и Барселоны, Международные авиалинии Украины - из Венеции или Милана.

Отправка рейса из Тель-Авива компанией Izair (Израиль) ожидается 2 июня, а уже 3 - из Лондона, Берлина и Варшавы от SkyUp.

Также МАУ 4 июня отправит рейсы в Украину из Нью-Йорка и Амстердама, 5 июня - из Хельсинки.

Из Аликанте, Неаполя/Милана, Стамбула/Софии украинцы смогут вернуться рейсами SkyUp 6 июня, 7 июня доступны рейсы МАУ из Гамбурга, Тель-Авива и Дубая.

SkyUp 8 июня организует перелет из Дубая, Рима и Еревана, 9 июня - из Вены, Франкфурта и Дели, а также предлагается рейс МАУ из Парижа.

МАУ будет возвращать украинцев из Хельсинки и Майами 9 июня, из Аммана или Шарм-Эль-Шейха - SkyUp.

На 10 июня запланирован вылет из Дубая компанией МАУ и из Барселоны - SkyUp.

Из Стокгольма, Вильнюса и Омана/Эр-Рияда 11 вылетит борт SkyUp.

После 12 июня предусмотрены рейсы из Мадрида/Аликанте и Тель-Авива компанией МАУ и из Дюссельдорфа компанией SkyUp.

Еще SkyUp организует рейсы 13 июня из Хургады, Ташкента и Баку, 14 июня из Торонто и Парижа доставит МАУ.

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