Умер известный украинский композитор Мирослав Скорик

Среди самых известных произведений Михаила Скорика - музыка к ленте Сергея Параджанова Тени забытых предков.

Народный артист умер на 82 году жизни weloveua com

Известный украинский композитор Мирослав Скорик умер на 82 году жизни. Об этом стало известно в Facebook главного режиссера Национальной оперы Украины Анатолия Соловьяненко.

"Отошел в вечность выдающийся художник и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написал Соловьяненко.

В связи со смертью народного артиста высказал свое соболезнование и президент Владимир Зеленский. Слова главы государства опубликовал Офис президента.

"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", - процитировала пресс-служба Зеленского.

В ОП отметили, что в творчестве выдающегося композитора - опера Моисей, Карпатский концерт, Гуцульский триптих и многое другое. Также Мирослав Скорик является автором музыки к фильмам Тени забытых предков и Высокий перевал.

"Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович", - добавил президент.

Мирослав Скорик - Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии им. Т. Г. Шевченко, кандидат искусствоведения, сопредседатель Союза композиторов Украины в 2006-2010 годах.

В 1964 году создал музыку к ленте Сергея Параджанова Тени забытых предков.

Преподавал во Львовской и Киевской консерваториях. В апреле 2011 года был назначен художественным руководителем Киевской оперы, на этой должности работал до 2016 года.

Напомним, недавно из-за инсульта умер композитор и автор песен группы Ласковый май Владимир Бойко.

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