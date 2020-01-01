Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Умер известный украинский композитор Мирослав Скорик

Комментариев: 0
Среди самых известных произведений Михаила Скорика - музыка к ленте Сергея Параджанова Тени забытых предков.
Народный артист умер на 82 году жизни
Народный артист умер на 82 году жизни
weloveua com
 
Известный украинский композитор Мирослав Скорик умер на 82 году жизни. Об этом стало известно в Facebook главного режиссера Национальной оперы Украины Анатолия Соловьяненко.
 
"Отошел в вечность выдающийся художник и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написал Соловьяненко.
 
В связи со смертью народного артиста высказал свое соболезнование и президент Владимир Зеленский. Слова главы государства опубликовал Офис президента.
 
"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", - процитировала пресс-служба Зеленского.
 
В ОП отметили, что в творчестве выдающегося композитора - опера Моисей, Карпатский концерт, Гуцульский триптих и многое другое. Также Мирослав Скорик является автором музыки к фильмам Тени забытых предков и Высокий перевал.
 
"Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович", - добавил президент.
 
Мирослав Скорик - Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии им. Т. Г. Шевченко, кандидат искусствоведения, сопредседатель Союза композиторов Украины в 2006-2010 годах.
 
В 1964 году создал музыку к ленте Сергея Параджанова Тени забытых предков.
 
Преподавал во Львовской и Киевской консерваториях. В апреле 2011 года был назначен художественным руководителем Киевской оперы, на этой должности работал до 2016 года.
 
 
Напомним, недавно из-за инсульта умер композитор и автор песен группы Ласковый май Владимир Бойко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: музыкант, опера, композитор, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь