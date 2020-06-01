Шмыгаль раскрыл программу стимулирования экономики

Программа рассчитана на три года и включает примерно 230 пунктов, где также прописаны меры по восстановлению всех видов бизнеса.

Премьер министр Денис Шмыгаль раскрыл детали программы по стимулированию экономики после коронакризиса. Об этом он написал в Facebook.

По словам главы правительства, программа Кабинета министров рассчитана три года.

"На прошлой неделе мы представили Программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19. Над ней мы работали с привлечением большого количества аналитиков, научных центров, бизнес ассоциаций.

План мероприятий включает примерно 230 пунктов. Это меры по восстановлению способности работы микро, малого, среднего бизнеса, стимулирования промышленности, агропромышленного комплекса, так называемая "регуляторная гильотина", которая позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, который пострадал от коронакризиса", - написал Шмыгаль.

Документ прошел многочисленные обсуждения. Сейчас программу дорабатывают в министерствах, чтобы передать на дальнейшее обсуждение в комитетах Верховной Рады.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство должно представить дополнительные меры по преодолению экономического кризиса после эпидемии коронавируса. Накануне в Нацбанке заявили, что экономическая активность в ряде секторов Украины восстанавливается, однако пока достаточно медленно.

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