Санврач Ляшко задекларировал счета в банке и 73 гривны от сдачи крови

Имеет главный государственный врач Виктор Ляшко и счета в ПриватБанке - 61 тыс. гривен и 31,4 тыс. долларов.

В сети появилась декларация заместителя министра здравоохранения, главного государственного санврача Виктора Ляшко. Электронный документ появился в госреестре деклараций.

Так, замминистра задекларировал 1,124 млн гривен доходов за 2019 год, из них 640,1 тыс. гривен гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам от Центра общественного здоровья.

Зарплата Ляшко в Центре общественного здоровья в 2019 году составила 53,2 тыс. гривен, общий доход от занятия предпринимательской деятельностью - 430,4 тыс. гривен.

При этом из последнего 215,3 тыс. гривен составил доход от самозанятости, 37,7 тыс. гривен - от благотворительной организации Наша помощь, 93 тыс. гривен - от Центра общественного здоровья, 73,3 тыс. гривен - от компании Юви-Блейз, 11,2 тыс. гривен - от благотворительной организации ТБ Люди Украины.

Еще главный санврач указал 73 гривны дохода от сдачи крови.

Жена замминистра задекларировала 80,2 тыс. гривен зарплаты в Броварской клинической больнице и 219 гривен подарка в денежной форме от районной профсоюзной организации работников здравоохранения.

На счетах в Приватбанке Ляшко имеет 61 тыс. гривен и 31,4 тыс. долларов.

Еще чиновник владеет земельным участком площадью 1 200 кв. м в Вышгородском районе Киевской области, а в собственности его жены - земучасток площадью 1 200 кв. м в Броварском районе и квартира площадью 110,9 кв. м в Броварах.

Имеет замминистра и автомобиль - Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко не исключил, что может выдвинуть свою кандидатуру на должность городского головы Киева.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов здекларировал более 19 млн гривен дохода за 2019 год.

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