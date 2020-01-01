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Озвучены итоги первого дня автофиксации нарушений ПДД на Киевщине

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Рекорд в первый день автофиксации установил Mercedes, который двигался по трассе Киев-Чоп со скоростью 208 км/час.
Больше 35 тысяч нарушений уже зафиксировали
Больше 35 тысяч нарушений уже зафиксировали
Патрульная полиция
 
В Киеве и Киевской области с начала запуска системы автофиксации нарушений ПДД зафиксировали уже более 35 тысяч нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
 
Отмечается, что вышеуказанные данные правоохранители приводят по состоянию на 17 часов 1 июня.
 
Больше пяти тысяч сообщений о штрафах уже отправлены к нарушителям.
 
Сейчас рекордом является превышение скорости до 208 км / ч на трассе Киев-Чоп, который установил Mercedes. Чуть меньше скорость показал BMW, который проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/ч.  Владелец транспорта получит три штрафы.
 
Напомним, Патрульная полиция Киевской области показала места расположения комплексов автоматической фиксации (КАФ) нарушений правил дорожного движения. 
 
Как известно, в Киеве и области 1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 
 

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Теги: МВД, Киевская область, ПДД, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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