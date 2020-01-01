Озвучены итоги первого дня автофиксации нарушений ПДД на Киевщине

Рекорд в первый день автофиксации установил Mercedes, который двигался по трассе Киев-Чоп со скоростью 208 км/час.

Больше 35 тысяч нарушений уже зафиксировали Патрульная полиция

В Киеве и Киевской области с начала запуска системы автофиксации нарушений ПДД зафиксировали уже более 35 тысяч нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Отмечается, что вышеуказанные данные правоохранители приводят по состоянию на 17 часов 1 июня.

Больше пяти тысяч сообщений о штрафах уже отправлены к нарушителям.

Сейчас рекордом является превышение скорости до 208 км / ч на трассе Киев-Чоп, который установил Mercedes. Чуть меньше скорость показал BMW, который проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/ч. Владелец транспорта получит три штрафы.

Как известно, в Киеве и области 1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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