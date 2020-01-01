Стрельба в Броварах: арестованы еще три участника

Одного подозреваемого заочно отправили под стражу. Двум лицам, сотрудничавшим со следствием, суд определил домашний арест.

Броварской районный суд Киевской области принял решение о мере пресечения для еще троих фигурантов дела о стрельбе в Броварах. Об этом 1 июня сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Только что суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела: одному – находящемуся в розыске – содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определен домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием и признательных показаний, которые подтверждают создание организованной группы с целью совершения противоправных действий", – уточнил глава МВД.

Также он указал, что показания подкрепляет позицию следствия и добавил, что работа продолжается.

Корреспондент.net , утром 29 мая Как сообщал, утром 29 мая в Броварах произошел вооруженный конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

По данному факту правоохранители начали три уголовных производства и определили 67 участников инцидента, включая заказчиков.

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