Украинцев в США призвали не участвовать в протестах

В случае чрезвычайных ситуаций гражданам Украины посоветовали обращаться в дипломатические представительства.

Посольство Украины в США рекомендовало украинцам избегать мест массового скопления людей в американских городах и не участвовать в демонстрациях. Об этом говорится в сообщении дипведомства Facebook, опубликованном в ночь на 2 июня.

"В связи с акциями протеста в отдельных городах США, Посольство Украины в США рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правил пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, а также отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации", – подчеркнули в посольстве.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины следует обращаться в консульский отдел посольства в Вашингтоне, а также в генконсульства в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско.

Напомним, в ряде американских штатов продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией.

Власти Нью-Йорка, Вашингтона и ряд других городов объявили комендантский час в связи с ситуацией.

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