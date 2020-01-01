Украина не планирует поставлять воду в Крым - Кулеба
В свою очередь вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление поставок воды в Крым возможно только после освобождения Россией аннексированного полуострова и Донбасса.
"Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении Крыма пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", - указал он.
У Зеленского заявили, что в Крыму нет гуманитарного кризиса с водой
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После аннексии полуострова в 2014 году подача воды по каналу прекратилась.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet