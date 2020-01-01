Украина не планирует поставлять воду в Крым - Кулеба

Ответственность за водоснабжение аннексированного полуострова лежит на РФ и помощь с украинской стороны возможна только в случае его возвращения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует помогать РФ в решении проблем водоснабжения полуострова. Об этом он рассказал 1 июня в эфире программы Свобода слова на ICTV, комментируя вопрос возможности поставки воды в Крым.

"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы даже сказал, более, чем критическая, и нет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта РФ. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы, как оккупанта", - подчеркнул глава МИД.

Он указал, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на аннексированном полуострове несет Россия.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление поставок воды в Крым возможно только после освобождения Россией аннексированного полуострова и Донбасса. "Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении Крыма пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", - указал он. У Зеленского заявили, что в Крыму нет гуманитарного кризиса с водой Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После аннексии полуострова в 2014 году подача воды по каналу прекратилась.

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