Будапештский меморандум можно использовать для поддержки Украины – Резников

Пересмотр соглашения о добровольном отказе Украины от ядерного оружия может стать площадкой для восстановления ее территориальной целостности.

Вице-премьер-министр и первый замглавы делегации Украины в ТКГ по урегулированию на Донбассе Алексей Резников facebook.com/alex.reznikoff

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает, что Будапештский меморандум 1994 года можно использовать как основание для начала консультаций со странами-подписантами и создания новой площадки для поддержки Украины. Об этом он заявил 1 июня в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Украина сегодня своей кровью оплачивает покой Европы. На самом деле, война сегодня идет не на востоке Украины, война идет на востоке Европы. Поэтому мы как раз и призываем, и приглашаем наших западных партнеров, что давайте-ка пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку, откровенную, честную, смотря друг другу в глаза, и будем думать, что делать дальше", - отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что не рассматривает Будапештский меморандум как площадку, которая точно сработает, но видит его как основание для начала консультаций со странами, которые являются подписантами документа, за исключением России, нарушившей свои обязательства, став агрессором в отношении Украины.

"А в случае, если мы придем к согласию, что действительно имеем право требовать помощь, военно-техническую или какую-то другую, то тогда да – это создание новой площадки. <...> Поэтому это абсолютно не мешает, в случае наличия политической воли и согласия наших стратегических партнеров США, Великобритании, той же Франции и Германии, и других стран, которые захотят присоединиться к этому, создать новую площадку. Конечно, сохраняя наш основной евроатлантический курс, как предусмотрено в Конституции и других наших соглашениях, и в соглашении об ассоциации с ЕС", - пояснил Резников.

Напомним, 31 мая в своей колонке для Atlantic Council Резников высказал мнение, что для восстановления территориальной целостности Украины необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму и начать проведение соответствующих консультаций.

По его словам, есть, по крайней мере, два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках соглашения - новый уровень военно-технической поддержки Украины и помощь в привлечении РФ к ответственности, как агрессора.

После распада СССР на территории Украины остался арсенал ядерного оружия. В 1994 году страна отказалась от ядерного вооружения, присоединившись к Будапештскому соглашению.

При этом Киеву были предоставлены гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.

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