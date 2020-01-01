Итоги 1 июня: Контроль на дорогах и угасание COVID-19

Заработала фото- и видеофиксация нарушений ПДД; в Украине наметилась тенденция угасания эпидемии коронавируса: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД

В Киеве и Киевской области начали работу первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Камеры измеряют скоростной режим движения на дорогах и установлены в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем их постепенно будут устанавливать по всей стране. Как отчитались в Патрульной полиции, в первый день автофиксации зафиксировали более 35 тысяч нарушений ПДД.

В Украине сократился суточный прирост COVID-19

По состоянию на утро 1 июня в Украине выявили 24 012 случаев коронавируса, из них 718 закончились смертью и 9690 − выздоровлением. За прошедшие сутки заразились 340 человек, что значительно меньше, чем днем ранее. Лидерами по заражению являются Черновицкая (3377) и Ровенская (1770) области, а также город Киев (3043).

Эпидемия COVID в Украине вышла на стадию угасания

С конца мая в стране начался переход к медленному угасанию эпидемии коронавируса. По информации Мирового центра данных при КПИ им. Игоря Сикорского, этот процесс продлится до конца июня. Ежедневное количество инфицированных будет устойчиво ниже числа выздоровевших.

Шмыгаль раскрыл программу стимулирования экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил детали программы по стимулированию экономики для преодоления последствий COVID-19. Она рассчитана три года и включает примерно 230 пунктов. Документ дорабатывают в министерствах, чтобы передать на дальнейшее обсуждение в Раду.

Полиция задержала минера моста Метро в Киеве

В Киеве мужчина 1988 года рождения угрожал взорвать мост Метро. Он стоял с пакетом, от которого тянулся провод к кнопке в его руке. Проезд по мосту закрыли. Полиция задержала злоумышленника с помощью служебной собаки.

Зеленский возглавил антикоррупционный Нацсовет

Президент Владимир Зеленский назначил себя председателем Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Его заместителем стал руководитель офиса президента Андрей Ермак.

В состав Нацсовета вошли руководители силовых органов и представители международных организаций.

В Кремле заявили об отсутствии диалога с Украиной на высшем уровне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог между Россией и Украиной на высшем уровне не развивается, несмотря на наличие контактов. Такая же ситуация наблюдается у Москвы и с Грузией.

В США продолжаются беспорядки, Трамп пригрозил ввести армию в города

Волна протестов в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после грубого задержания полицией переросла в беспорядки и мародерство.

Были задержаны около четырех тысяч человек. Местные власти многих городов ввели комендантский час, а множество штатов мобилизовало национальную гвардию.

Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране актами внутреннего терроризма и пригрозил ввести армию в города, которые не справятся с насилием.

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