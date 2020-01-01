Новости Донбасса 2 июня: Ранен украинский военный
В течение минувших суток, 1 июня, боевики 3 раза нарушили режим “тишины“. Ранение получил один украинский защитник. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
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Так, противник обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем, а также применил беспилотный летательный аппарат.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ захватчики дважды обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Гнутово. Сначала, у этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а затем привел БПЛА для сброса ВОГ-17.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ на подступах к Попасной террористы вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
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По данным разведки, за минувшие сутки были ранены двое оккупантов. Вследствие обстрелов со стороны захватчиков один воин Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты неподалеку Майорска. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
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