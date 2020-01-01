Гибель 6-летней девочки в Крыму: отца задержали
В оккупированном Россией Крыму “правоохранители” задержали отца 6-летней девочки, тело которой нашли водолазы в Северо-Крымском канале.
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Об этом рассказали в так называемом "Следкоме России по Крыму и Севастополю".
В “ведомстве” уточнили, что мужчина оставил малышку без "надлежащего присмотра и, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил ее исчезновения". На данный момент с мужчиной проводят следственные действия, в рамках расследования смерти ребенка.
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К слову, тело 6-летней Карины Левиной нашли в Северо-Крымском канале. К поискам присоединились более 100 человек и задействовали 25 единиц техники. Выяснилось, что накануне исчезновения, 31 мая, ребенок вместе с отцом и его приятелями были на рыбалке. Взрослые настолько увлеклись алкоголем, что не заметили, как девочка исчезла.
Напомним, в Крыму нашли мертвой 6-летнюю девочку. Появились некоторые данные об этом инциденте.
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