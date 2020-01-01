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В Украине 24 340 случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ

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За сутки заразилось 328 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 1029 случаев;
  • Волынская область - 942 случая;
  • Днепропетровская область - 943 случая;
  • Донецкая область - 164 случая;
  • Житомирская область - 776 случаев;
  • Закарпатская область - 1216 случаев;
  • Запорожская область - 450 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1442 случая;
  • Кировоградская область - 516 случаев;
  • г. Киев - 3071 случай;
  • Киевская область - 1623 случая;
  • Львовская область - 1734 случая;
  • Луганская область - 47 случаев;
  • Николаевская область - 294 случая;
  • Одесская область - 896 случаев;
  • Полтавская область - 271 случай;
  • Ровенская область - 1823 случая;
  • Сумская область - 173 случая;
  • Тернопольская область - 1180 случаев;
  • Харьковская область - 1105 случаев;
  • Херсонская область - 178 случаев;
  • Хмельницкая область - 458 случаев;
  • Черновицкая область - 3410 случаев;
  • Черкасская область - 411 случаев;
  • Черниговская область - 188 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.

 

Напомним, в ВОЗ призвали не поддаваться иллюзии насчет COVID. Коронавирус не стал менее патогенным и "остается вирусом-убийцей" со множеством жертв по всему миру.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Минздрав
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