В Украине 24 340 случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ
По состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 1029 случаев;
- Волынская область - 942 случая;
- Днепропетровская область - 943 случая;
- Донецкая область - 164 случая;
- Житомирская область - 776 случаев;
- Закарпатская область - 1216 случаев;
- Запорожская область - 450 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1442 случая;
- Кировоградская область - 516 случаев;
- г. Киев - 3071 случай;
- Киевская область - 1623 случая;
- Львовская область - 1734 случая;
- Луганская область - 47 случаев;
- Николаевская область - 294 случая;
- Одесская область - 896 случаев;
- Полтавская область - 271 случай;
- Ровенская область - 1823 случая;
- Сумская область - 173 случая;
- Тернопольская область - 1180 случаев;
- Харьковская область - 1105 случаев;
- Херсонская область - 178 случаев;
- Хмельницкая область - 458 случаев;
- Черновицкая область - 3410 случаев;
- Черкасская область - 411 случаев;
- Черниговская область - 188 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в ВОЗ призвали не поддаваться иллюзии насчет COVID. Коронавирус не стал менее патогенным и "остается вирусом-убийцей" со множеством жертв по всему миру.
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