В аппарате Минздрава зафиксировали первый случай коронавируса

На данный момент проводится тестирование сотрудников, с которыми контактировал инфицированный.

В аппарате Министерства здравоохранения Украины выявлен первый случай инфицирования коронавирусом. Все сотрудники, с которыми контактировал инфицированный, сдадут тесты на коронавирус. Некоторые из них будут отправлены на самоизоляцию. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

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“Вчера в аппарате Министерства был выявлен первый случай заболевания на коронавирусную инфекцию COVID-19. Сразу был выявлен круг лиц, с которыми контактировал работник, было установлено количество этих людей. Сегодня будут проведены соответствующие тесты, чтобы все были протестированы, некоторое количество людей будет отправлено на самоизоляцию“, - заявил Степанов.

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Напомним, ранее в ВОЗ призвали не поддаваться иллюзии насчет COVID. Коронавирус не стал менее патогенным и “остается вирусом-убийцей“ со множеством жертв по всему миру.

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