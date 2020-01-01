Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Харьковчанка пыталась покончить жизнь самоубийством на глазах у копов

Комментариев: 0
Полиция прибыла на вызов по делу о домашнем насилии.
Женщину передали медикам
Женщину передали медикам
facebook.com/police.kharkov

Полицейские Харькова прибыли в один из домов по ул. Гвардецев Щиронинцев на вызов о домашнем насилии. По предварительной информации, 33-летняя дочь бросалась на 58-летнюю мать.

Читай также: Стали известны новые факты о харьковчанке, выпавшей с ребенком из окна

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что прибывшие на место инцидента полицейские составили на буйную дочь административный протокол. Между тем, женщина была несогласна с действиями полицейских. Она выбежала на лестничную клетку, разбила окно пятого этажа и попыталась прыгнуть вниз. Правоохранители успели спасти ее и передали врачам скорой.

Читай также: В Кривом Роге 20-летняя девушка выпрыгнула из окна роддома

Напомним, в Харькове мать с младенцем выпали с 16 этажа. Инцидент произошел в одной из элитных многоэтажек в центре города.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Харьков, суицид, самоубийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь