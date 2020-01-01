Харьковчанка пыталась покончить жизнь самоубийством на глазах у копов

Полиция прибыла на вызов по делу о домашнем насилии.

Полицейские Харькова прибыли в один из домов по ул. Гвардецев Щиронинцев на вызов о домашнем насилии. По предварительной информации, 33-летняя дочь бросалась на 58-летнюю мать.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что прибывшие на место инцидента полицейские составили на буйную дочь административный протокол. Между тем, женщина была несогласна с действиями полицейских. Она выбежала на лестничную клетку, разбила окно пятого этажа и попыталась прыгнуть вниз. Правоохранители успели спасти ее и передали врачам скорой.

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Напомним, в Харькове мать с младенцем выпали с 16 этажа. Инцидент произошел в одной из элитных многоэтажек в центре города.

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