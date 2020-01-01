Укрпочта возобновила работу в обычном режиме

Отделения Укрпочты по всей Украине возобновили свою работу по обычному графику с 1 июня.

С 1 июня все отделения Укрпочты по всей стране начали работать по обычному докарантинному графику. Во всех отделениях будут действовать те же правила обслуживания с соблюдением усиленных санитарных норм, что и раньше: клиенты и работники должны носить маски, пользоваться антисептиком и сохранять дистанцию. Об этом говорится на сайте Укрпочты.

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“Услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений остаются бесплатными до 3 июня, в дальнейшем будут рассчитываться по стандартному тарифу. Все заказные отправления почтальон вручает лично. Также восстановлена ​​плата за доставку денежных переводов “С карты домой“, - сказано в сообщении.

Отмечается, что Укрпочта сохраняет возможность обслуживания на дому через почтальонов: получить пенсию и социальные выплаты, оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить подписку, получить почтовый перевод “С карты домой“, заказать продукты и другие товары, купить товары из интернет-магазинов. Также Укрпочта продолжит бесплатно доставлять лекарства по всей Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует разрешить Укрпочте предоставлять банковские услуги. Законопроект, в частности, призван упростить процедуру выплаты пенсий, социальной помощи и почтовых переводов.

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