Коронавирусом в Украине болеют 4 682 медработника, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 22 ребенка и 61 медработник.

За прошедшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 61 медицинского работника и 22 ребенка. Об этом в ходе ежедневного онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Всего за минувшие сутки всего проведено 12 556 тестированиий на коронавирус, из них 8 097 методом ПЦР, а также 4 459 ИФА-тестов.



"За минувшие сутки заболели 328 человек, из них 22 ребенка и 61 медработник. Были госпитализированы 82 человека. Зафиксированы 9 летальных случаев. Выздоровели 388 человек. Всего с начала пандемии заболели 24 340 человек, из них 1 747 детей и 4 682 медработника. За минувшие сутки всего провели 12 556 исследований, из них 8 097 методом ПЦР, а также 4 459 ИФА-тестов", - сказал министр.



Степанов также сообщил, что первый случай COVID-19 выявили в аппарате Минздрава. Все контактные лица заболевшего пройдут тесты на коронавирус. Некоторые из них будут отправлены на самоизоляцию.





Напомним, всего за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 328 человек. Таким образом в Украине уже 24 340 случаев COVID-19.

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