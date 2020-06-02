Херсонский депутат на сессии рассматривал фото полуобнаженной блондинки
Депутат Херсонского городского совета Александр Ложичев, в понедельник, 1 июня, во время сессии рассматривал на телефоне фото неизвестной полуобнаженной девушки.
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Соответствующее фото появилось на Telegram-канале Политика.ks.
Удалось зафиксировать, как депутат Херсонского городского совета Ложичев, вместо решения важных вопросов для херсонцев, рассматривал в интернете фото полуобнаженной блондинки.
Зато у Сани Ложичева все отлично. Рады за него, - говорится в сообщении.
Напомним, Кива смотрел интимные фото во время заседания Рады. Народный депутат рассматривал на смартфоне фотографии обнаженной женщины во время голосования в зале Рады.
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