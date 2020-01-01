Найем: Полицейские из Кагарлыка и раньше занимались насилием

По словам адвоката, тогда их спасал принцип "свои прикрывают своих".

Адвокат Маси Найем заявил, что на полицейских Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, и раньше были жалобы. Он уверен, что если бы служба внутренней безопасности работала более эффективно, изнасилования можно было бы избежать. Об этом Найем написал у себя в Facebook.

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“Более десяти заявлений от разных людей было написано на подозреваемых. В заявлениях говорилось о насилии. Этот факт журналисты легко могут проверить. Если бы Департамент внутренней безопасности выполнял свои функции - событий с изнасилованием можно было бы избежать“, - пишет адвокат.

Он также отметил, что Департамент внутренней безопасности фактически не работает. Поскольку осталась клановая привычка: “свои прикрывают своих“.

Поэтому подозреваемых точно должно быть больше. В том числе по личному составу Департамента внутренней безопасности, - подытожил Найем.

Скриншот facebook.com/Маси Найем

Напомним, ранее сообщалось, что после изнасилования в Кагарлыке уволены 10 полицейских. Экс-полицейским грозит от 7 до 12 лет за решеткой.

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