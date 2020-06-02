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В МВД заявили, что "мыши съели" 2700 вагонов зерна из Госрезерва

Комментариев: 1
Общая сумма убытков превысила 800 миллионов.
Из Госрезерво пропало 2700 вагонов зерна
Из Госрезерво пропало 2700 вагонов зерна
flickr.com

В ходе аудита была обнаружена пропажа почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Михаил Апостол. 

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Апостол написал, что зерно "съели мыши". Общая сумма убытков превысила 800 миллионов гривен.

"Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорилого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонов-зерновозов", - сообщил он.

Отметим, что в вагон зерна помещается около 70 тонн зерна. То есть всего "мышами" было "съедено" около 189 000 тонн зерна. 



Напомним, в Минэкономики озвучили прогноз по урожаю зерна.

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Комментариев (1)
alex-zol    02.06.2020, 11:26
Оценка:  0
alex-zol
Как в анекдоте)
-Так у Вас не одной мышинной норы!
-Прикинь, а это были летучие мыши))
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