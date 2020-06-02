В МВД заявили, что "мыши съели" 2700 вагонов зерна из Госрезерва
В ходе аудита была обнаружена пропажа почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Михаил Апостол.
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Апостол написал, что зерно "съели мыши". Общая сумма убытков превысила 800 миллионов гривен.
"Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорилого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонов-зерновозов", - сообщил он.
Отметим, что в вагон зерна помещается около 70 тонн зерна. То есть всего "мышами" было "съедено" около 189 000 тонн зерна.
Напомним, в Минэкономики озвучили прогноз по урожаю зерна.
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-Так у Вас не одной мышинной норы!
-Прикинь, а это были летучие мыши))